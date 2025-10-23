Швеція досліджує можливість використання заморожених російських активів для фінансування угоди щодо винищувачів Gripen для України. Це питання є одним із тих, які обговорюватимуть на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спілкування із журналістами. Його слова наводить шведський суспільний мовник SVT.

За словами прем'єра, Європа не може допустити, щоб заморожені російські активи повернулися до Росії.

"Європа не може ризикувати тим, що, попри цю війну, заморожені російські активи повертаються до Росії", – сказав Крістерссон.

Він зазначив, що в Європі існує консенсус щодо цього питання, однак додав, що є "певні застереження щодо Бельгії".

"Побачимо впродовж дня, чи зможемо ми досягти згоди з цього питання", — додав шведський прем'єр.

Що відомо про винищувачі Gripen для України

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E. За словами премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, угода не передбачає негайних постачань літаків і розрахована на тривалу перспективу.

15 жовтня шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

На його думку, контроль одразу над трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр зазначив, що робота західних літаків у небі України значно посилила українську ППО.