Шведська збройова компанія Saab у рамках потенційного контракту на постачання Києву до 150 винищувачів Gripen має намір відкрити в Україні завод, де їх збиратимуть.

Про це в інтерв'ю газеті Financial Time розповів гендиректор компанії Мікаель Йоханссон.

За його словами, контракт на 100–150 винищувачів подвоїть виробничі потреби Saab.

"Це не так просто під час війни, але було б чудово організувати потужності для фінального збирання, тестування і, можливо, часткового виробництва деяких деталей в Україні", – сказав Йоханссон.

Він додав, що компанія також планує нарощувати виробничі потужності в Бразилії, а, можливо, у Канаді та інших європейських країнах.

Що відомо про винищувачі Gripen для України

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E. За словами премʼєр-міністра країни Ульфа Крістерссона, угода не передбачає негайних постачань літаків і розрахована на тривалу перспективу.

15 жовтня шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

На його думку, контроль одразу над трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр зазначив, що робота західних літаків у небі України значно посилила українську ППО.

Нині Швеція досліджує можливість використання заморожених активів РФ для фінансування угоди щодо винищувачів Gripen для України.