"Скоро не буде": Ігнат пояснив, коли Україна може отримати винищувачі Gripen

Поява шведських винищувачів Gripen в українському небі не буде швидкою, оскільки виробництво та передача такої високотехнологічної зброї є тривалим і складним процесом, що потребує міжурядових угод. Водночас перспектива їх отримання є позитивним сигналом для Повітряних сил.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Про слово "скоро" не будемо так поспішно говорити, тому що авіаційна компонента – це високотехнологічна зброя, і швидко виготовити її не може жодна країна світу. Літаки – це те, що непросто купити, а фактично і неможливо купити. Це – міжурядові угоди, це просто так не продається, тому і надзвичайно складно", – пояснив Ігнат.

За його словами, перспектива отримання Gripen є важливим сигналом, що дозволить посилити авіацію та поступово замінити старий парк радянських літаків. Речник ПС зазначив, що Gripen буде "доступний для опанування" українськими пілотами і є "простішою машиною в експлуатації".

"Перспектива отримання Gripen – це добрий знак для країни, для того, щоб посилити нашу авіаційну компоненту", – зазначив Ігнат.

Він додав, що оновлення авіапарку має стратегічне значення для України в довгостроковій перспективі.

Що відомо про винищувачі Gripen для України

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E. За словами премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, угода не передбачає негайних постачань літаків і розрахована на тривалу перспективу.

15 жовтня шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

На його думку, контроль одразу над трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр зазначив, що робота західних літаків у небі України значно посилила українську ППО.

Нині Швеція досліджує можливість використання заморожених російських активів для фінансування угоди щодо винищувачів Gripen для України. Це питання є одним із тих, які обговорюють на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня.