PlayCity заблокувало у TikTok 33 акаунти за незаконну рекламу азартних ігор

Держагентство PlayCity, що регулює ринок азартних ігор в Україні, заблокувало у соцмережі TikTok 33 акаунти, на яких незаконно рекламувались азартні ігри.

Про це повідомили пресслужби PlayCity та Мінцифри.

"Вже заблоковано 33 акаунти й ще 20 на розгляді платформи. Загальна аудиторія заблокованих сторінок — 365 тисяч користувачів, а тих, що наразі перевіряються, — понад 625 тисяч", — розповіли там.

За словами голови держагентства PlayCity Геннадія Новікова, після звернення посадовців до керівництва TikTok акаунт можуть заблокувати вже за кілька діб.

"До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі", — сказав посадовець.

Також зазначається, що паралельно триває співпраця з американською компанією Meta, завдяки якій уже заблоковано 54 Instagram-сторінки, що незаконно рекламували азартні ігри.

7 жовтня PlayCity, Мінцифра та Бюро економічної безпеки (БЕБ) підписали меморандум про співпрацю, який серед іншого передбачає протидію незаконній організації азартних ігор.

Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity

4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.

25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.

2 червня 2025 року PlayCity офіційно розпочало свою роботу.