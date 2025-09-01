В Україні перезапустять ринок лотерей: що відомо

В Україні перезапустять ринок лотерей, який не оновлювався з 2013 року. Очікується, що це принесе державному бюджету додаткові десятки мільйонів гривень щороку.

Про це повідомила пресслужба держагентства PlayCity, що регулює ринок азартних ігор.

Там зазначили, що увесь цей час ринок лотерей працював без контролю держави й не сплачував ліцензійні платежі. Через це держбюджет щороку втрачав десятки мільйонів гривень.

Для перезапуску ринку лотерей PlayCity у співпраці з Мінцифрою розробило нові ліцензійні умови для операторів.

Вони визначають:

хто і як отримує ліцензію;

які вимоги до операторів лотерей;

за якими правилами вони працюватимуть.

Ознайомитись з урядовим проєктом ліцензійних умов можна на офіційному сайті Мінцифри за цим посиланням.

"Вже стартувало громадське обговорення документа. Після нього — узгодження з держорганами та ухвалення постанови. Перезапуск ринку принесе державі додаткові десятки мільйонів гривень щороку", — кажуть у PlayCity.

Там додали, що ці кошти підуть на посилення обороноздатності України, зокрема, на дрони для Сил оборони.

Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity

4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.

25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.

2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.