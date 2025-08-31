В Україні створять систему моніторингу організаторів азартних ігор: що відомо

В Україні можна буде верифікувати інформацію про організаторів азартних ігор у режимі реального часу та контролювати актуальні дані про їх діяльність. Для цього уряд схвалив постанову про державні реєстри, які інтегрують у державну системи онлайн-моніторингу.
Про це повідомила пресслужба держагентства PlayCity, що регулює український ринок азартних ігор.
Там розповіли, що державна система онлайн-моніторингу буде ключовим інструментом для формування "прозорого та відкритого ринку" у цій сфері.
"Система охопить операційну діяльність організаторів азартних ігор у закладах казино, в інтернеті, у залах гральних автоматів, а також організаторів букмекерської діяльності та гри в покер онлайн", — пояснили у PlayCity.
Що це дасть:
- фіксувати прийняті в гру та повернуті ставки, а також виграші;
- зробити публічними дані про обсяги ринку;
- формувати державі прогнозовану податкову політику.
У держагентстві додали, що найближчим часом оголосять тендер на розробку цього "продукту".
Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity
4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.
21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.
25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.
Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.
2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.