PlayCity запустило систему трекінгу для відстежування нелегальних онлайн-казино

Держагентство PlayCity, що регулює ринок азартних ігор в Україні, запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів з онлайн-казино.

Про це повідомила пресслужба PlayCity.

Там розповіли, що ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино.

Також сервіс вміє знаходити та генерувати список ймовірних дзеркал (копій) сайтів та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження.

Ще через цю систему можна:

перевіряти правовий статус казино — ви дізнаєтеся, легальне воно чи ні;

повідомляти PlayCity про нелегальне казино, якщо сайт такого казино досі не заблокований;

скаржитись на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні;

завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.

Протестувати систему трекінгу можна за цим посиланням.

Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity

4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.

25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.

2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.