Держагентство PlayCity, що регулює ринок азартних ігор в Україні, Мінцифра та Бюро економічної безпеки (БЕБ) підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомили пресслужби PlayCity та Мінцифри.

Зазначається, що цей документ відкриває "новий етап" взаємодії між відомствами.

"Ми розбудовуємо довгострокове системне партнерство, що дасть змогу ефективно координувати дії держави у сфері контролю та запобігання незаконній діяльності в індустрії азартних ігор", — заявила заступниця міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталя Денікеєва.

Що передбачає співпраця:

спільну протидію незаконній організації азартних ігор;

обмін інформацією для виявлення та розслідування правопорушень;

взаємодію для викриття схем ухилення від сплати податків;

координацію комунікаційних та просвітницьких заходів щодо детінізації ринку.

Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity

4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.

25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.

2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.