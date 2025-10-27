28 жовтня — 1343-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Манько заявив, що опубліковані у його соцмережах фото із військовими мапами не підпадають під гриф «таємно». За його словами, фото, які він поширив, не зашкодять бойовим операціям українських військ.
- В Україну з тимчасово окупованої території вдалося повернути групу із 17 дітей та підлітків.
- Завтра в окремих регіонах застосовуватимуть від однієї до двох черг відключень світла з 8:00 до 22:00.
Вибух у Чернігові
У Чернігові близько 23:50 26 жовтня було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрон у напрямку міста.
Після вибуху виникли проблеми з мобільним зв'язком, кажуть наші кореспонденти. Зафіксовано падіння "шахеда" в центральній частині міста, передає начальник МВА Брижинський. Наслідки уточнюються.
У Новгороді-Сіверському Росія уразила цивільну інфраструктуру
Війська РФ 27 жовтня близько 22:30 поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського, що на Чернігівщині.
Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов на своїй Facebook-сторінці. Інформація про потерпілих та про руйнування уточнюється.
Генпрокуратура: суддя РФ виніс незаконні вироки українським захисникам Маріуполя, йому загрожує 12 років
Українські слідчі завершили розслідування щодо російського судді, який у 2024 році ухвалив вирок полоненим українським військовим по сфабрикованій справі, фактично звинувативши їх в тому, що вони обороняли Маріуполь та виконували свій військовий обовʼязок.
Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.
"У травні 2022 року троє нацгвардійців потрапили в полон, а у 2024 році правоохоронці РФ сфабрикували проти них справи, звинувативши у “терористичній діяльності”. Попри вимоги Женевської конвенції, "суддя" визнав українських захисників “винними” — фактично покарав їх за виконання військового обов’язку", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що обвинувачений ухвалював незаконні вироки стосовно українських військовослужбовців, які обороняли Маріуполь, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.
Чоловіку інкримінують порушення законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, обов’язковими для України (ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує до дванадцяти років.
Нафтова компанія з РФ "Лукойл" оголосила про наміри продати закордонні активи після запровадження санкцій США
Російська нафтова компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після запровадження американських санкцій. Про це йдеться в заяві компанії.
Там зазначають, що через запровадження обмежувальних заходів "деякими країнами" проти "Лукойла" та дочірніх компаній планується продаж міжнародних активів.
"Розгляд заявок потенційних покупців розпочато. Продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії OFACУправління з контролю за іноземними активами при Мінфіні США на згортання діяльності. При необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх закордонних активів", – йдеться у повідомленні.