Генпрокуратура: суддя РФ виніс незаконні вироки українським захисникам Маріуполя, йому загрожує 12 років

Українські слідчі завершили розслідування щодо російського судді, який у 2024 році ухвалив вирок полоненим українським військовим по сфабрикованій справі, фактично звинувативши їх в тому, що вони обороняли Маріуполь та виконували свій військовий обовʼязок.

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

"У травні 2022 року троє нацгвардійців потрапили в полон, а у 2024 році правоохоронці РФ сфабрикували проти них справи, звинувативши у “терористичній діяльності”. Попри вимоги Женевської конвенції, "суддя" визнав українських захисників “винними” — фактично покарав їх за виконання військового обов’язку", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що обвинувачений ухвалював незаконні вироки стосовно українських військовослужбовців, які обороняли Маріуполь, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Чоловіку інкримінують порушення законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, обов’язковими для України (ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує до дванадцяти років.