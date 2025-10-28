Україна офіційно розпочинає опалювальний сезон, хоча найскладніша ситуація наразі у Шостці на Сумщині. Влада вже знайшла 70% коштів на імпорт газу та домовилася про допомогу з ЄС та Нідерландів. Водночас Київ веде прямі переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для генерації електрики.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Суспільного.

Опалення та газ

Президент повідомив, що офіційно опалення в країні має розпочатися з 28 жовтня, хоча у частині громад заклади соціальної сфери вже почали підключати. Найскладнішою він назвав ситуацію у Шостці на Сумщині.

Щодо забезпечення газом, Зеленський зазначив, що він наразі є імпортним, і його наявність залежить від фінансування.

"Ми знайшли гроші – близько 70% того, що нам потрібно на імпорт газу... Газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", – заявив президент.

Електрика та ППО

Володимир Зеленський наголосив, що Україна живе в "реалістичному сценарії" і буде "відновлювати те, що росіяни руйнують, і захищати те, що у нас є". Для цього збільшують відновлювальні бригади та штаби швидкої реакції. Ключовим для захисту енергетики він назвав ППО:

"Якщо буде достатньо ракет ППО – втрат буде менше", — сказав Зеленський.

За його словами, проблема з дефіцитом деяких типів ракет вирішується, і "перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше".

Допомога партнерів

Президент розповів про активні переговори з міжнародними партнерами щодо обладнання для генерації електрики.

"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили... Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", – зазначив Зеленський, додавши, що попросив канцлера профінансувати закупівлю коштом гуманітарних пакетів.

Італія, за словами президента, також готова підтримати. Прем'єрка Джорджа Мелоні вивчає, що буде швидше: допомогти з обладнанням чи з газопостачанням.

"Нам обидва варіанти підходять", – сказав Зеленський.

Крім того, допомогу з енергетичним пакетом пообіцяла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, також є суттєві домовленості з Нідерландами.

Реакція на заяву про "енергетичне перемир'я"

Президенту поставили запитання про заяву Кирила Дмитрієва в США, який стверджував про нібито "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією.

"Маячня", – відповів Зеленський.

Він назвав Дмитрієва "пропагандистом", посилаючись на характеристику, яку йому дав міністр фінансів США Скотт Бессент. Зеленський протиставив "чесні" та "правдиві" відносини України з партнерами та постійну брехню росіян.