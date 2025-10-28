Президент Володимир Зеленський уперше підтвердив, що українська ракета "Фламінго" мала успішне бойове застосування. За його словами, неодноразові використання, разом із системою "Рута", показали "дієвий результат", і Україна планує "серйозно" масштабувати їх застосування вже цього року.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Суспільного.

Президент розповів про перші результати нових українських систем озброєння, окремо виділивши дві назви.

"Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування", – заявив глава держави.

За його словами, Україна працює над тим, щоб перейти від поодиноких випадків використання цих систем до більш масових і "серйозних" спроб вже 2025 року.

"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося", – зазначив президент.

Він зазначив, що перші застосування вже довели свою ефективність, назвавши їх "сильними історіями".

"Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", – додав Володимир Зеленський.

Раніше президент заявляв, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця 2025 року.

Що відомо про ракети "Фламінго"

17 серпня 2025 року український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракет "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото, яке підписав: "Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3000 кілометрів, вже у серійному виробництві".

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

21 серпня резидент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами заявив, що масове виробництво "Фламінго" заплановане на зиму. Виробник зброї — українська оборонна компанія Fire Point.

Компанію Fire Point заснувала в середині 2022 року група інженерів, архітекторів та геймдизайнерів, які прагнули розробити економічно ефективні та високопродуктивні безпілотні літальні апарати для підтримки оборонної промисловості України.