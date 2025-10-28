Укренерго: у кількох регіонах діють графіки погодинних відключень

Через наслідки обстрілів РФ у кількох регіонах сьогодні, 28 жовтня, застосують графіки погодинних відключень електроенергії із 08:00 до 22:00. Також є обмеження для промислових споживачів.

Про це зранку повідомили в Укренерго.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг", — йдеться у повідомленні.

У тих же регіонах, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовують також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в Укренерго, внаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Через негоду без світла залишаються 30 населених пунктів Дніпропетровської області. Заживлення очікують до кінця доби.

За даними Укренерго, споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 жовтня, станом на 6:30, воно було на 1,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Учора, 27 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 жовтня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання.