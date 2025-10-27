Начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько заявив, що опубліковані у його соцмережах фото із мапами не підпадають під гриф "таємно" або містять інформацію для службового користування. Напередодні військового звинуватили в оприлюдненні цих світлин, адже вони можуть допомогти армії РФ.

Про це полковник сказав у коментарі Суспільному.

За його словами фото, які він поширив, не можуть бути використані противником та не зашкодять бойовим операціям ЗСУ.

"Це звичайна карта Google Map, на яку я сам особисто наніс позначки, що за нами, а що ні. Я показав як є. А росіяни замилюють очі Путіну. Тепер нехай горять в пеклі. Вони забігають в населений пункт, ставлять прапор і все. А потім за 10-30 хвилин вмирають разом із тією ганчіркою і не кажуть", — пояснив Манько.

Суспільне також звернулося із запитом до Генерального штабу ЗСУ стосовно можливого розповсюдження полковником даних, які мають ознаки інформації з обмеженим доступом.

Що цьому передувало

Одним з перших на публікації Манька звернув увагу волонтер та активіст Сергій Стерненко.

"Полковник Манько у TikTok опублікував фото, на яких видно мапи із грифом "таємно". Публікація таких фото може допомогти ворогу", — йдеться у його дописі у Telegram.

Волонтер додав до свого посту світлини із цьогорічного серпневого допису полковника у Facebook, присвяченого його собаці. Але, коли саме вони зроблені — невідомо.

Один із них Манько публікував у серпні 2024 року, тож тому фото щонайменше рік. У той час він також оприлюднював інші світлини з мапами, однак замальованими.

Також чимало військових обурилося появі карт у соцмережах начальника управління штурмовими підрозділами ЗСУ.

"Публікація фото з польового штабу, де видно карти, "Кропиву" чи місцевість, — це грубе порушення правил безпеки. Дії таких недалекоглядних створюють реальну загрозу, дають ворогу можливість ідентифікувати місцевість, позиції та підрозділи. Людина, яка дозволяє собі таке, не має морального чи професійного права називатися офіцером", — написав у соцмережі Х Стассек.

Офіцер ЗСУ Іван Галенко заявив, що бійці його роти знають, що публікувати пристрої не "заблюреними" не можна, а тут "цілий командувач подає *бейший приклад".

"Слава Богу, що для нас сама посада ніколи не є показником авторитету", — додав він.

Десантник Андрій Сушко також заявив, що опубліковані Маньком світлини містять інформацію, що підпадають під гриф "таємно".

Нові публікації мап полковника Валентина Манька

26 жовтня Валентин Манько опублікував у Facebook відео на фоні мапи, де розповів про оперативну обстановку на фронті, зокрема, на Новопавлівському та Покровському напрямках.

OSINT-проєкт "КіберБорошно" звернув увагу на різницю між обстановкою, зображеною на карті у публікації Манька та мапою DeepState. Там стверджують, що у районі Вербового — Березового на Дніпропетровщині різниця до 9 кілометрів.

Своєю чергою аналітики ресурсу DeepState кажуть, що у відео Манька дійсно зображена система ситуаційної обізнаності Delta, яка підпадає під гриф "для службового користування".

Також там заявили, що інформація на мапі полковника "сильно відрізняється" від тієї, яка відображена на ні їхній карті deepstatemap.live.

"Це може бути як свідоме викривлення реальної обстановки перед головнокомандувачем, так і реальні позиції Сил Оборони, які часто виставляють для паперового утримання села. В більшості наказ на відхід з таких позицій не дають, або дають коли вже запізно", — заявили у DeepState.

Командир 108-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов теж прокоментував відеодоповідь Манька про ситуацію на фронті від полковника.

"Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача Штурмових військ. Боюся, що (головнокомандувач — ред.) сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну", — йдеться у його допис у соцмережі Х.

Кілька днів тому головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв про неприпустимість спотворення реального стану справ на фронті, наголошуючи, що командири, які приховують правду в доповідях, не можуть залишатися на своїх посадах.