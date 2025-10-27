27 жовтня — 1342-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища: російські підрозділи на Вовчанському напрямку опинились під загрозою.
- Близько 200 російських піхотинців проникли до Покровська на Донеччині, Генштаб повідомив про стрілецькі бої в місті.
- Російський дрон вдарив по рейсовому автобусу на трасі Суми — Білопілля. Відомо про загиблого та щонайменше 13 поранених.
- Протягом останніх десяти днів Сили оборони звільнили два села поблизу Добропілля на Донеччині, підтвердив Генштаб ЗСУ.
- Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 26 жовтня загинули три людини, понад 30 — отримали поранення.
У Москві відбито атаку вже 23 БпЛА — Собянін
Столицю РФ Москву з вечора 26 жовтня атакували щонайменше 23 безпілотники, в аеропорту "Домодєдово" — обмеження. Про це написали в Telegram-каналах мер Москви Сергій Собянін і представник "Росавіації" Артем Кореняко.
Московський міський голова повідомив про останній "знищений" БпЛА о 2:25 за московським часом.