Сили оборони вдарили по греблі Бєлгородського водосховища, до Покровська проникли російські військові. 1342 день війни
Сили оборони вдарили по греблі Бєлгородського водосховища, до Покровська проникли російські військові. 1342 день війни

Суспільне
обстріл Києва 26 жовтня 2025 року
Хлопчик сидить на гойдалці на дитячому майданчику перед будинком, пошкодженим під час нічного удару російських дронів, Київ, 26 жовтня 2025 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

27 жовтня — 1342-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Москві відбито атаку вже 23 БпЛА — Собянін

Столицю РФ Москву з вечора 26 жовтня атакували щонайменше 23 безпілотники, в аеропорту "Домодєдово" — обмеження. Про це написали в Telegram-каналах мер Москви Сергій Собянін і представник "Росавіації" Артем Кореняко.

Московський міський голова повідомив про останній "знищений" БпЛА о 2:25 за московським часом.

