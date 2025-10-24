Китайські державні нафтові гіганти PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil тимчасово припинили закупівлі російської нафти морським шляхом після того, як США ввели санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу” — двох найбільших нафтових компаній Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька джерел у торгових колах.

Рішення Пекіна збіглося з повідомленнями про те, що індійські нафтопереробники, які є найбільшими покупцями російської нафти, також готуються різко скоротити імпорт, щоб уникнути порушення американських санкцій, запроваджених через вторгнення РФ в Україну.

За оцінками аналітиків, різке скорочення попиту з боку двох головних клієнтів Росії — Китаю та Індії — може суттєво зменшити нафтові доходи Москви й водночас підштовхнути ціни на світових ринках.

За даними Vortexa Analytics, державні компанії Китаю закуповували менше 250 тисяч барелів нафти на добу упродовж перших дев’яти місяців 2025 року, тоді як консалтингова компанія Energy Aspects оцінює цей обсяг у близько 500 тисяч барелів.

Торговельний підрозділ Sinopec — компанія Unipec — повністю зупинив закупівлі російської нафти минулого тижня після того, як Велика Британія розширила санкції проти “Роснафти”, “Лукойлу” та кількох китайських компаній, залучених до “тіньового флоту”.

Попри це, незалежні китайські нафтопереробники (“teapots”) поки не відмовилися від російської нафти, але тимчасово призупинили нові угоди, щоб оцінити наслідки обмежень.

Китай загалом імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти щодня морем і ще близько 900 тисяч барелів на добу трубопроводами, які належать PetroChina. Трубопровідні постачання, за оцінками трейдерів, поки що не зачеплені санкціями.

На тлі нових обмежень Росія ризикує втратити основних покупців свого енергоресурсу, тоді як Китай і Індія починають переорієнтовуватися на альтернативних постачальників із Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.