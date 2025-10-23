Бельгія вимагає гарантій повної солідарності та взаємної відповідальності від усіх країн ЄС у питанні конфіскації російських активів. Брюссель готовий блокувати рішення, якщо його вимог не виконають.

Про це прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив журналістам перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

Глава бельгійського уряду наголосив на різниці між замороженими та іммобілізованими суверенними активами, зазначивши, що шукає "правову основу" для їх конфіскації на користь України.

"Це не є деталлю. Навіть під час Другої світової війни іммобілізовані активи ніколи не чіпали. Тож це дуже важливий крок", — сказав де Вевер.

Він висунув три вимоги для згоди Бельгії, де міститься ключовий депозитарій Euroclear. Головна й перша з них — спільна відповідальність.

"Я хочу повної взаємної відповідальності за ризик, бо він є великим... Наслідки не можуть бути тільки для Бельгії", — зазначив прем'єр.

По-друге, Бельгія вимагає гарантій, що "якщо гроші доведеться повернути, то всі держави-члени долучаться до цього". По-третє, де Вевер наполягає, щоб "кожна країна, яка має заморожені активи, діяла разом із нами", звинувативши деякі країни в тому, що вони "завжди мовчали" про великі суми російських активів у себе. Прем'єр-міністр попередив про неминучі контрзаходи з боку Росії у разі конфіскації.

"Держави-члени повинні розуміти, якщо вони заберуть гроші Путіна, він забере наші гроші назад... Компанії європейського походження будуть конфісковані в Росії", — зазначив він, додавши, що ці компанії "почнуть висувати нам претензії".

Барт де Вевер підсумував, що якщо ці три вимоги не будуть виконані, він зробить усе "політично і юридично, щоб зупинити це рішення".