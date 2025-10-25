Опалювальний сезон для побутових споживачів в Україні може розпочатися вже "найближчими днями" через похолодання. Водночас РФ своїми ударами в останні два місяці погіршила "позитивні очікування" від зими.

Про це повідомила очільниця Міненергетики Світлана Гринчук під час пресконференції з німецькою міністеркою енергетики Райхе, передає кореспондентка Суспільного.

Очільниця Міненерго прокоментувала старт опалювального сезону. За її словами, для побутових споживачів він може розпочатися "найближчими днями" через зниження температури. Вона додала, що місцева влада ухвалюватиме це рішення самостійно.

"Тим часом для соціальної інфраструктури в багатьох регіонах вже дали опалення, в деяких областях тепло вже включили на обʼєктах критичної інфраструктури", — зазначила Гринчук.

Міністерка також розповіла про загальну ситуацію в енергетиці. Вона зазначила, що Україна мала "позитивні очікування" від зими, оскільки була відновлена генерація і зремонтовані системи передачі та розподілу електроенергії. Однак ситуація ускладнилася через російські удари, яких РФ завдавала в останні два місяці.

Гринчук заперечила, що Україна не будувала захист для енергообʼєктів.

"Якби не фізичний захист, який був зведений на енергообʼєктах, ті удари, які ми зараз маємо, могли би завдати набагато більше втрат, і ми би мали набагато більше відключень", — сказала вона.

Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026

Теплопостачання в оселях українців можуть розпочати протягом найближчих 10 днів. Це допоможе зменшити споживання електроенергії, яке за останній місяць зросло на понад 20% через похолодання, повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко.

Міненерго нагадувало, що рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад три доби.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.

24 жовтня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу через наслідки російських обстрілів. Попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів, атаки РФ на сховища ускладнили ситуацію. Необхідний обсяг фінансування оцінюють у 2 мільярди євро. Цю суму планують залучити двома шляхами.