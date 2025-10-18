Україна перейде на зимовий час у ніч на 26 жовтня

Уночі, 26 жовтня, українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.

Таким чином доба автоматично збільшиться на годину.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби.

Протягом десятиліть переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Ця процедура регламентується постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».