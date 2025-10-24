Президентка Молдови Мая Санду 24 жовтня підписала указ про висування кандидатури бізнесмена Александру Мунтяну на посаду прем'єр-міністра країни. Раніше він називав себе "американцем молдовського походження, що живе в Україні та регіоні 20 років".

Про це молдовська лідерка повідомила у Facebook, опублікувавши відповідний документ.

Таке рішення вона ухвалила після консультацій із парламентськими фракціями. Санду побажала Мунтяну успіхів у формуванні нового уряду.

"Бажаю йому успіхів у формуванні уряду, який завоює довіру парламенту та виправдає найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовка країни до вступу до ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя населення", — йдеться у її дописі.

14 жовтня лідер провладної партії Молдови "Дія і солідарність" (PAS) Ігор Гросу підтвердив плани щодо висування на посаду очільника уряду Мунтяну. Той своєю чергою подякував за довіру.

Що відомо про Александру Мунтяну

Як повідомляла молдовська газета Ziarul de Gardă, Мунтяну 61 рік. Він працював у Світовому банку, є одним із засновників Американської торгівельної палати в Молдові та вже понад 30 років очолює Французький альянс в Кишиневі.

Має університетську освіту в галузі фізики, працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а потім у Технічному університеті Молдови, де також обіймав посаду заступника декана міжнародного факультету.

Видання вказує на резюме, яке Мунтяну склав у 2018 році, коли подав заявку на членство в правлінні Американської торгівельної палати в Києві – презентацію не лише своєї кар’єри, а й причин, чому вважає для себе можливим претендувати на таку посаду в Україні. У цьому документі, написаному англійською мовою, він представився як "американець молдовського походження, який живе в Україні та регіоні 20 років".

Результати парламентських виборів у Молдові 2025 року

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), отримавши 50,20% голосів виборців.

На другому місці опинився опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, який виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять:

Блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

Партія "Демократія вдома" — 5,62%.

13 жовтня стало відомо, що Дорін Речан відмовився від пропозиції знову очолити уряд Молдови та планує скласти депутатський мандат.