У Молдові офіційно підтвердили плани щодо висування на посаду очільника уряду бізнесмена Александру Мунтяну, який називав себе "американцем молдовського походження, що живе в Україні та регіоні 20 років".

Про такі наміри у Facebook написав лідер провладної партії країни "Дія і солідарність" (PAS) Ігор Гросу.

Він зазначив, що PAS почекає затвердження Конституційним судом депутатських мандатів, а після першого засідання парламенту і формування фракцій політсила внесе на розгляд кандидатуру Мунтяну.

"Молдові потрібні компетентні люди з великим досвідом в економіці, які зможуть очолити процес інтеграції в ЄС та підтримувати економічний розвиток. Дякуємо пану Мунтяну, особі з дивовижною кар’єрою, за те, що він погодився допомогти країні саме зараз, коли вона цього особливо потребує", – написав Гросу.

Мунтяну підтвердив, що веде переговори з PAS і подякував за довіру.

"Спочатку має відбутися валідація підсумків виборів Конституційним судом, засідання нового парламенту та обговорення з президенткою Маєю Санду", — додав він.

Як повідомляла молдовська газета Ziarul de Gardă, Мунтяну 61 рік. Він працював у Світовому банку, є одним із засновників Американської торгівельної палати в Молдові та вже понад 30 років очолює Французький альянс в Кишиневі.

Має університетську освіту в галузі фізики, працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а потім у Технічному університеті Молдови, де також обіймав посаду заступника декана міжнародного факультету.

Видання вказує на резюме, яке Мунтяну склав у 2018 році, коли подав заявку на членство в правлінні Американської торгівельної палати в Києві – презентацію не лише своєї кар’єри, а й причин, чому вважає для себе можливим претендувати на таку посаду в Україні. У цьому документі, написаному англійською мовою, він представився як "американець молдовського походження, який живе в Україні та регіоні 20 років".

Результати парламентських виборів у Молдові 2025 року

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), отримавши 50,20% голосів виборців.

На другому місці опинився опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, який виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять:

Блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

Партія "Демократія вдома" — 5,62%.

13 жовтня стало відомо, що Дорін Речан відмовився від пропозиції знову очолити уряд Молдови та планує скласти депутатський мандат.