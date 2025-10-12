Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія намагатиметься знайти нові методи впливу для дестабілізації ситуації в різних європейських країнах та закликала посилити захист демократії від "нових загроз".

Про це пише NewsMaker.

Зазначається, що на церемонії, присвяченій 35-річчю Венеційської комісії, Санду підкреслила, що на парламентських виборах жителі Молдови "за підтримки державних установ, громадянського суспільства та вільної преси відстояли своє право вибору". Водночас вона застерегла, що цей результат є тимчасовим.

"Ми знаємо, що РФ адаптується — вона буде випробовувати нові методи в нових країнах", — сказала Санду.

Вона також зазначила, що в сучасну епоху, "коли технології, гроші та дезінформація діють швидше за закон", необхідно переосмислити принципи демократії та посилити правові й інституційні механізми для захисту демократичних цінностей.

За словами Санду, наразі демократії не лише в Молдові, а й у всій Європі загрожують дві головні небезпеки.

"Перша — це війна Росії проти Європи. Її найбільш помітним фронтом є жорстока агресія проти України. Крім того, Росія також веде гібридну війну проти інших європейських демократій, використовуючи безпілотники, кібератаки, втручання у вибори та незаконне фінансування", — сказала президентка Молдови.

Другою загрозою, на її думку, є сам цифровий світ, "світ, до якого наша демократична правова система ще не готова".

"Все це стало очевидним на наших недавніх виборах. Тепер, коли у мене є цей досвід, і уроки ще свіжі в пам'яті, я можу сказати, що захищати демократію ніколи не було так складно і так важливо. Світу 1990-х і 2000-х років більше немає. Загрози, з якими ми стикалися тоді — олігархи, корумповані політики, слабкі інститути — були серйозними. Але вони здаються незначними в порівнянні з тим, з чим ми стикаємося сьогодні", — додала Санду.

Крім того, президентка Молдови відзначила втручання РФ у вибори в Молдові.

"Москва швидко створює угруповання, які фінансуються Кремлем і видають себе за представників молдавських громадян. Їхні ставленики відомі — корупціонери, яких так і не притягнули до відповідальності, колишні судді та прокурори, звільнені в ході реформи. Їх підтримують за допомогою величезних сум грошей, які вільно циркулюють, використовуючи непрозорий світ криптовалют", — додала Санду.

Результати парламентських виборів у Молдові 2025 року

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду, отримавши 50,20% голосів виборців.

На другому місці опинився опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, який виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять:

Блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

Партія "Демократія вдома" — 5,62%.

Результати виборів до парламенту Молдови. Суспільне Новини

У новому складі парламенту більшість отримають сили, орієнтовані на європейський курс країни, що закріплює прагнення Молдови до євроінтеграції.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою проєвропейської партії "Дія і Солідарність" (PAS) на парламентських виборах.

Як Росія намагалася вплинути на вибори в Молдові

30 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" в парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ інвестувала в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", яку підтримує Кремль. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".

14 вересня Санду заявила, що Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори перед парламентськими виборами. Вона також звинуватила РФ у використанні православних священників для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних медіа.