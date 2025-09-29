Партія Маї Санду офіційно перемогла на парламентських виборах у Молдові

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах у Молдові здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду. Партія отримала 50,20% голосів виборців.

Про це повідомляє Центральний виборчий комітет Молдови.

На другому місці — опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, що виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять:

Блок проєвропейських партій "Альтернатива" з результатом 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

партія "Демократія вдома" — 5,62%.

У новому складі парламенту Молдови більшість отримають сили, орієнтовані на європейський курс країни.

Мая Санду прокоментувала результати парламентських виборів.

"Я хотіла, щоб молдовани зробили вибір на користь Молдови, і я рада, що вони ухвалили рішення, попри всі втручання та гроші, які витратила Москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці", — сказала президентка Молдови.

Результати виборів до парламенту Молдови. Суспільне Новини

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою проєвропейської партії "Дія і Солідарність" (PAS) на парламентських виборах.

"Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав", — заявив Зеленський.