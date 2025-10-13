Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан не очолюватиме наступний кабінет міністрів і планує відмовитися від депутатського мандата, отриманого на виборах 28 вересня.

Про це він сказав на спільній пресконференції зі спікером парламенту і лідером Партії дії та солідарності (PAS) Ігорем Гросу, повідомляють NewsMaker та Радіо Свобода.

Він зазначив, що йде з політики з "особистих причин".

"Я не маю наміру бути чи залишатися в політиці. Я, складу свій депутатський мандат, після того, як ми проголосуємо за новий уряд, і я продовжу свою професійну кар'єру, яку припинив кілька років тому. Однак, я ніколи не відмовлюся допомогти, якщо зможу", — сказав Речан.

Гросу подякував Речану за "дуже добру та ефективну співпрацю" з PAS протягом понад двох з половиною років на посаді прем'єра.

Спікер зазначив, що партія висуне кандидата на посаду голови уряду, але не назвав ім'я. За його словами, PAS "у відповідний час" проведе консультації з президенткою Маєю Санду, щоб представити кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра, яку партія "вважатиме доцільною".

Президентка Мая Санду подякувала Речану за те, що він "погодився бути поруч з нами в ці складні роки", назвавши його "найбільш придатною людиною для керівництва урядом та керівництва державними інституціями, щоб ми могли гідно пройти через численні кризи".

На парламентських виборах 28 вересня Дорін Речан балотувався на другому місці у списку PAS, поступаючись спікеру парламенту та лідеру партії Ігорю Гросу.

Результати парламентських виборів у Молдові 2025 року

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду, отримавши 50,20% голосів виборців.

На другому місці опинився опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, який виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять: