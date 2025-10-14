"Останнє слово — за Трампом": Вітакер — про постачання Україні ракет Tomahawk

У питанні постачання Україні ракет Tomahawk останнє слово — за президентом США Дональдом Трампом.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Звісно, остаточне рішення щодо цього питання ухвалюватиме президент Трамп. Як я казав раніше, можливість завдавати глибоких ударів може змінити розрахунки Путіна й створити серйозні ризики для багатьох об’єктів, зокрема для важливої енергетичної інфраструктури всередині Росії", — сказав він.

За словами дипломата, війна й убивства мають припинитися, і для цього потрібно, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів і досягли домовленості.

"Наразі росіяни, схоже, не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але ми побачимо, чи допоможе щось — зокрема блокування "тіньового флоту", Tomahawk та інші способи — змусити Володимира Путіна та росіян сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про мир. Якщо хтось і може це зробити, то, безумовно, президент Трамп", — сказав Вітакер.

За його словами, Трамп продовжує працювати над закінченням війни РФ проти України.

"Ми бачили історичні новини з Близького Сходу останніми днями. Попри насичений графік поїздок у цей регіон, президент Трамп продовжує активно працювати над припиненням війни й убивств в Україні та, як ми бачили, залишається на зв’язку з президентом Зеленським", — сказав посол.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся до Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).

13 жовтня Трамп заявив журналістам, що США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не піде на врегулювання.

Tomahawk — це крилаті ракети, що використовуються переважно ВМС США для атак на глибокі наземні ділянки. Запущені з кораблів або підводних човнів, вони мають дальність польоту до 2500 км (1550 миль).