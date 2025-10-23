ЄС не ухвалив остаточного рішення щодо використання російських активів для України

Лідери ЄС після обговорення на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться в комюніке, передає кореспондентка Суспільного.

"Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися заблокованими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй збитки, завдані її війною", — зазначено в затверджених висновках.