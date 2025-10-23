Перейти до основного змісту
В окремих регіонах діятимуть погодинні відключення, у Краматорську загинули двоє журналістів. 1339 день війни
Наслідки удару по Києву
Наслідки атаки російського безпілотника в Києві, 23 жовтня 2025 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

24 жовтня — 1338-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Після санкцій США проти «Роснафти» і «Лукойлу» держкомпанії Китаю призупинили закупівлі морської нафти РФ. Незалежні НПЗ також можуть тимчасово зупинити закупівлі.
  • Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть погодинні відключення електроенергії з 07:00 до 23:00 у декілька черг.
  • Іспанія та Фінляндія приєдналися до програми PURL із закупівлі американської зброї для України.
  • Журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули у Краматорську через російський обстріл. Війська РФ вдарили по автівці безпілотником "Ланцет", повідомив начальник ОВА Філашкін.

ЄС не ухвалив остаточного рішення щодо використання російських активів для України

Лідери ЄС після обговорення на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться в комюніке, передає кореспондентка Суспільного.

"Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися заблокованими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй збитки, завдані її війною", — зазначено в затверджених висновках.

