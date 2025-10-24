Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо використання заморожених російських активів є критично важливим для України. За його словами цей процес складається з трьох етапів.

Про це глава держави сказав під час пресконференції по завершенні зустрічі лідерів Коаліції охочих у Лондоні 24 жовтня, відповідаючи на запитання кореспондентки Суспільного.

"Перше — це політична постанова, далі практичні ухвали. І тільки після цього — впровадження. І вчора, мені здається, політична постанова постала. Далі практичні ухвали — ми сподіваємося, що до кінця цього року — це настане. І тільки після цього пора запровадження", — сказав Зеленський.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредріксен заявила, що не бачить альтернативи цій ініціативі й наголосила, що Росія має відповісти за руйнування в Україні.

"Це єдиний шлях. Є технічні питання і всяка деталізація, але треба говорити: найперше йдеться за політичний принцип. Я підтримую цю думку. Усіляко підтримую. І мені здається нам треба працювати, аби мати розвʼязок перед Різдвом. Це важливо, я сподіваюся, що це станеться", — додала Фредріксен.

Премʼєр Британії Кір Стармер додав, що його країна та ЄС та наразі координують зусилля щодо цього питання.

Нагадаємо, 24 жовтня, світові лідери зібралися в Лондоні на зустріч Коаліції охочих, щоб обговорити посилення тиску на Росію та шляхи подальшої допомоги Україні. Захід відбувався як очно, так і віртуально.

Перед засіданням Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Це вже третя зустріч лідерів цього року. Згодом глава держави прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.