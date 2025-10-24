Франція і Британія оголосили про нові поставки зброї для України

Франція найближчими днями передасть Україні додаткові ракети Aster та нові літаки Mirage. А Британія прискорить передачу Україні понад 5000 багатоцільових ракет.

Про це на пресконференції після засідання Коаліції охочих заявили президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Найближчими днями ми передамо додаткові ракети Aster, нові програми підготовки та нові літаки Mirage", — заявив Макрон, не надавши більше подробиць.

Він зазначив, що дуже важливо продовжувати наші зусилля на підтримку України та тиску на Росію.

Франція вже передала Україні три Mirage 2000 з шести обіцяних, частково через потреби українських пілотів у навчанні.

Ракети Aster 15 і Aster 30, створені спільно Францією та Італією, використовуються у складі системи SAMP/T Mamba - франко-італійського зенітно-ракетного комплексу, подібного до американського Patriot.

Стармер своєю чергою оголосив про прискорення британської програми з постачання Україні понад 5000 багатоцільових ракет.

"Ми прискорюємо нашу британську програму щодо постачання Україні понад 5000 ракет багатоцільового призначення. Ця програма створила сотні чудових робочих місць у Белфасті, і зараз команда працює над тим, щоб достроково поставити ще 140 ракет, щоб посилити оборону України в взимку", — сказав він.

Крім того, британський прем'єр підтримав санкції США проти найбільших енергетичних компаній Росії.

"Президент Трамп мав рацію, запроваджуючи санкції проти російських нафтових гігантів, як це зробила і Велика Британія, і з новим пакетом санкцій ЄС. Ми повинні зберегти цей тиск", — сказав Страмер.