В окремих областях відключатимуть світло — Укренерго

У п'ятницю, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Графіки погодинних відключень: з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 07:00 до 23:00.
"Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.
Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.