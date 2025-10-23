Перейти до основного змісту
В окремих областях відключатимуть світло — Укренерго
Надія Собенко
У п'ятницю, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень: з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 07:00 до 23:00.

"Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

