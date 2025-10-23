Китайські НПЗ припинили закупівлю нафти з РФ через санкції США — Reuters

Після запровадження американських санкцій проти "Роснафти" та "Лукойлу" китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, яка транспортується морським шляхом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За їхніми словами, китайські державні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil через занепокоєння щодо санкцій принаймні в короткостроковій перспективі утримаються від купівлі російської нафти, яку транспортують морем.

Цей крок відбувається на тлі того, що нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти з Москви, у зв'язку з санкціями США.

Китай щодня отримує морем приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти. Більшу частину купують незалежні нафтопереробні заводи. За словами джерел, вони також, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але все одно будуть прагнути продовжувати закупівлі російської нафти.

Окрім цього, Китай імпортує приблизно 900 тисяч барелів російської нафти на добу трубопроводом. Ця цифра, ймовірно, мало постраждає від санкцій. Очікується, що через санкції Індія та Китай звернуться до інших поставок, що призведе до зростання цін на нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Трейдери заявили, що "Роснефть" і "Лукойл" продають більшу частину своєї нафти Китаю через посередників, замість того, щоб безпосередньо мати справу з покупцями.

Тим часом, за словами кількох трейдерів, незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але все одно прагнутимуть продовжити закупівлі російської нафти.