Зеленський втретє за рік зустрівся з королем Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Віндзорського замку на зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Це вже третя зустріч лідерів цього року.

Про це повідомляє BBC.

Після прибуття до Віндзорського замку на честь українського президента пролунав національний гімн України та королівський салют. Пізніше сьогодні він зустрінеться з премʼєр-міністром Кіром Стармером і візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

Ця зустріч у Віндзорі — третя для лідерів у 2025 році.

Перша цьогоріч відбулася 2 березня. Тоді король Чарльз ІІІ зустрівся із Володимиром Зеленським у своїй резиденції — маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Вдруге у 2025 році президент України зустрічався з британським монархом 23 червня. Суспільне також повідомляло про цей візит до Великої Британії.

Загалом це їхня четверта зустріч. Перша в історії аудієнція українського президента в британського монарха відбулася 8 лютого 2023 року. Тоді Чарльз ІІІ прийняв Володимира Зеленського у Букінгемському палаці під час його першого візиту до Лондона з початку повномасштабного вторгнення.