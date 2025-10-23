Президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у переговорах щодо кластерів та вступу України до ЄС заблокований вже понад шість місяців. Він назвав це блокування "штучним та несправедливим" і наголосив на необхідності знайти спосіб "рухатися вперед".

Про це глава держави повідомив під час засідання Європейської ради в Брюсселі 23 жовтня.

За його словами, Україна виконала всі умови для своєчасного відкриття кластерів.

"Це несправедливо і погано для всіх нас, для Європи та для України. Україна виконала все необхідне для відкриття кластерів вчасно. Блокування штучне, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення ЄС означає більше стабільності в Європі та є частиною спільної оборони і геополітичної безпеки Європи", — сказав Зеленський

Президент закликав лідерів ЄС "дотриматися обіцянок так само, як Україна виконує свої".

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в бік України. Так, Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС, за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини становить понад 9,5 мільйона осіб. 29% зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.