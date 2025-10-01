Усередині Євросоюзу немає згоди щодо плану голови Європейської ради Антоніу Кошти з обходження угорського вето на відкриття переговорів з Україною про вступ до блоку.

Про це Суспільному повідомили два топдипломати ЄС.

За словами одного з них, це "не дуже правильно з легальної точки зору", адже є чіткі правила відкриття переговорних кластерів і потрібна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС.

"Ми не розуміємо навіщо зараз це робити, хіба що як політичний важіль впливу на Угорщину. Проблема в тому, щоб підтримати його план (Антоніу Кошти — ред.) потрібно одностайність, а в нас її немає. 6-7 країн не підтримують", — сказав він.

Інший топдипломат заявив, що Брюссель підтримує відкриття першого кластера переговорів з Україною, а також із Молдовою.

"Але правила гри, які ми самі визначили, не можна змінювати, коли вона йде. Дуже важливо, щоб умови були виконані (країною-кандидатом), і щоб ці правила залишалися в силі. Це стосується не тільки України, а всіх. Тому щоразу всі держави-члени повинні погодитися, чи були виконані вимоги щодо заслуг. Якщо цього не зробити та провести голосування кваліфікованою більшістю, існує дуже великий ризик, що процес буде надзвичайно політизований і процес, заснований на заслугах, може постраждати", — пояснив він.

На тлі блокування з боку Будапешта вступу Києва до ЄС Кошта просуває зміну правил ведення переговорів щодо членства у блоці. Він пропонує, щоб відкриття переговорних кластерів — ключових правових кроків на шляху до членства — ухвалювалося кваліфікованою більшістю, а не одноголосно. Водночас закриття кластерів усе ще вимагатиме згоди всіх країн, проте це дозволить Україні та Молдові почати реформи та рухатися вперед навіть у разі спротиву окремих держав.

Напередодні високопосадовець ЄС повідомив Суспільному, що Кошта обговорював цей план із лідерами країн-членів під час свого туру європейськими столицями.

"Якби він зрозумів, що це неможливо, він би не додавав це до порядку денного (неформального саміту ЄС у Копенгагені — ред.). А поки це не неможливо, ми будемо продовжувати працювати", — сказав він.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в бік України. Так, Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС, за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини становить понад 9,5 мільйона осіб. 29% зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.