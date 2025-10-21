Лідери ЄС закличуть продовжувати роботу над процесом вступу України до Євросоюзу

Лідери країн Європейського Союзу закличуть до продовження роботи над процесом вступу України до ЄС.

Про це йдеться в проєкті підсумкового комюніке Європейської ради 23 жовтня, з яким ознайомилося Суспільне.

У підсумковому комюніке Європейська рада підтвердить незмінну підтримку шляху України до ЄС.

"Європейська Рада закликає Україну, Раду Євросоюзу та Єврокомісію продовжувати роботу над процесом вступу відповідно до підходу, що ґрунтується на заслугах. Кластер "Основи" буде відкрито першим і закрито останнім, а інші кластери будуть відкриватися в міру виконання відповідних умов, відповідно до методології розширення. Європейська Рада бере до відома оцінку Комісії, згідно з якою кластери "Основи", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини" готові до відкриття", — йдеться у документі.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Європейська Рада має можливість відкрити усі шість переговорних кластерів про членство України у Євросоюзі до листопада.

Марта Кос сподівається, що Угорщина не виступить проти відкриття кластерів, попри публічні заяви премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.