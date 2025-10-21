Орбан пропустить дискусію щодо України в четвер на саміті ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропустить дискусію щодо України 23 жовтня на саміті лідерів Європейського Союзу.

Про це Суспільному повідомив топдипломат Євросоюзу.

"Прем'єр-міністр Орбан запізниться. Він повідомив нам про це досить давно. В нього заплановані урочистості з нагоди річниці Угорської революції 1956 року. Тому він прибуде всередині дня. Він попросив прем'єр-міністра Фіцо представляти інтереси Угорщини, оскільки сам не братиме участі в засіданні", — сказав наш співрозмовник.

Посадовець додав, що оскільки обговорення України стоїть першим у порядку денному саміту, прем'єр-міністр Віктор Орбан не встигне узяти участь у цій дискусії.

Також стало відомо, що уряд Угорщини просив Європейську Раду відкласти засідання 23 жовтня через Марш миру з нагоди річниці Угорської революції 1956 року. Європейська Рада відхилила прохання Угорщини

"Треба діяти заради миру, треба боротися за мир як в Угорщині, так і в європейських інституціях. В Угорщині мирний марш — це можливість для людей висловити свою підтримку політиці угорського уряду, яка спрямована на мир", — повідомили Суспільному в Європейській Раді.

Раніше Суспільне повідомляло, що лідери країн Європейського Союзу закличуть до продовження роботи над процесом вступу України до ЄС.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Європейська Рада має можливість відкрити усі шість переговорних кластерів про членство України у Євросоюзі до листопада.

Марта Кос сподівається, що Угорщина не виступить проти відкриття кластерів, попри публічні заяви премʼєр-міністра Віктора Орбана.