Єврокомісія представила 19-тий пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія представила 19-тий пакет санкцій проти Росії. ЄС має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті. Окрім того, хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир".

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 19 вересня, передає кореспондентка Суспільного з Брюсселя. Основні пункти нового пакета санкцій:

Енергетика

заборона імпорту російського зрідженого природного газу (СПГ) на ринки ЄС;

повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній;

санкції проти 118 суден "тіньового флоту", що допомагають обходити обмеження (загалом під санкціями вже понад 560 суден);

додатковий контроль за трейдерами та нафтопереробними компаніями, зокрема у Китаї.

Урсула фон дер Ляєн каже, що за три роки доходи Росії від нафти в Європі знизилися на 90 %.

Фінанси та криптовалюти

Заборона транзакцій для російських банків і банків у третіх країнах, які допомагають обходити санкції;

Вперше – санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті;

Заборона для іноземних банків, що співпрацюють із російськими альтернативними платіжними системами, зокрема "Мир";

Обмеження транзакцій із компаніями у спеціальних економічних зонах.

Військові технології та експорт

Нові заборони на експорт товарів і технологій, які можуть бути використані на полі бою. До санкційних списків внесли 45 компаній у Росії та третіх країнах, які напряму чи опосередковано підтримували російський ВПК. Особливий акцент – на технологіях для виробництва дронів.

У Єврокомісії заявили, що санкції вже суттєво вплинули на економіку Росії: облікова ставка зросла до 17%, інфляція залишається високою, а доступ до фінансування постійно скорочується.

"Один із перших запитів Росії у розмовах із партнерами – це скасування санкцій. Це свідчить, що наші заходи працюють", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.