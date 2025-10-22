Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримає 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Раніше Словаччина відмовлялась підтримати 19-й пакет через санкції проти російських енергоносіїв.

Про це Роберт Фіцо повідомив перед засіданням лідерів країн-членів Євросоюзу, передає видання Pravda.

Фіцо заявив, що Словаччині вдалося проштовхнути в проєкті висновків майбутнього саміту лідерів країн-членів ЄС формулювання про енергетику та автомобільну промисловість. Фіцо заявив, що енергетика в Євросоюзі не має коштувати дорожче, ніж у США та Китаї.

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, – я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері – тоді, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", — заявив премʼєр-міністр Словаччини.

Словаччина вимагала від Єврокомісії зупинити зміну стандартів щодо викидів вуглеводнів для автомобільних двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року та розв'язати проблему високих цін на енергоносії.

Раніше стало відомо, що Угорщина не блокуватиме 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває.

3 жовтня на засіданні посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах. Подробиці щодо можливих заходів та обмежень поки що не оприлюднені.