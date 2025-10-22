Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі 22 жовтня. Причина — порушення повітряного простору Литви зі сторони Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Литви.

21 жовтня до Литви залетіли повітряні кулі з Білорусі. Через цю ситуацію аеропорт Литви зупиняв роботу. МЗС Литви заявляє, що це призвело до економічних втрат.

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки наголосило, що порушення державного кордону грубо порушують міжнародне право. МЗС закликало Білорусь забезпечити контроль над своїм повітряним простором, нагадало про попередні порушення повітряного простору Литви білоруською стороною, вимагало їх розслідування та запобігання повторенню. Також МЗС попередило, що у разі повторних незаконних порушень повітряного простору Литва залишає за собою право вжити відповідних контрзаходів", — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала термінове засідання комісії з нацбезпеки у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.

5 жовтня Вільнюський аеропорт також закривали через аналогічний інцидент з повітряними кулями.

26 вересня у столичному аеропорту сім рейсів стикнулися з проблемами через польоти дронів. Чотири рейси вилетіли із запізненням, три рейси із запізненням приземлилися.