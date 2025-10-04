Вільнюський аеропорт закрили через невідомі літаючі об'єкти

Пізно ввечері в суботу над міжнародним аеропортом Вільнюса було обмежено повітряний простір, ймовірно через помічені повітряні кулі.

Цю інформацію порталу LRT.lt підтвердили у компанії Lietuvos oro uostai (LTOU), що управляє литовськими аеропортами.

Керівник Національного центру кризового управління (NKVC) Вільмантас Віткаускас повідомив, що літаючі об’єкти були зафіксовані в районі Балтойї Вокє. За його словами, обмеження можуть тривати кілька годин.

Представниця LTOU заявила, що рейси наразі перенаправляються до аеропортів Каунаса та Риги.

Один із рейсів із Туреччини також було скеровано до аеропорту Гданська, згідно з даними сайту Flightradar24.com.

Вільнюський аеропорт з’ясовує причини інциденту, однак попередньо вважається, що поблизу летовища могли перебувати повітряні кулі.

“Поки що повітряний простір закрито, ситуація змінюється кожні кілька хвилин,” — повідомили в LTOU після опівночі агентству BNS.

Один із пасажирів розповів LRT.lt, що його рейс із Дубліна до Вільнюса був перенаправлений до Риги. Уже після посадки в Латвії пілот оголосив, що літак спробує повернутися до Вільнюса, щойно це дозволять.

Однак після першої години ночі пасажиру повідомили, що для них організовано автобус із Риги до Вільнюса.

Це вже не перший подібний випадок у Вільнюському аеропорту.

27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів поблизу летовища, а 21 серпня повідомлялося про ще один. В обох випадках рейси тимчасово призупиняли, а літаки перенаправляли до інших аеропортів.