Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі країни, які летіли зі сторони Білорусі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на литовський Національний центр управління кризових ситуацій (NCMC).

"Усі операції з літаками були перервані були порушені через метеорологічні кулі, які використовувалися для контрабанди цигарок з Білорусі", – йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що ввечері 21-го жовтня та вночі 22 жовтня було перенаправлено вісім рейсів, зокрема до литовського аеропорту Каунас та до Варшави у Польщі. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Як повідомив литовський мовник LRT, прем’єрка Литви Інга Ругінене скликає термінове засідання комісії з нацбезпеки у зв’язку з цим порушенням повітряного простору країни.

"Ми маємо терміново обговорити ситуацію і не займатися дебатами, а знайти рішення, як нам діяти далі", – заявила вона.

Ругінене зауважила, що проблемою є не сама контрабанда у такий спосіб, а те, що ці метеокулі вже не вперше зривають роботу столичного аеропорту, наголосивши, що летовища мають бути "надійно захищені".

Очільниця литовського уряду також висловила сподівання на "відповідальний підхід" Білорусі до цих інцидентів.

"Дуже хотілось би, щоб Білорусь також відповідально поставилася до цих інцидентів. Якими б не були наші політичні відносини, ми маємо підтримувати співпрацю на технічному рівні. Це не нормально, що ці метеокулі перетинають наш кордон і нам доводиться перехоплювати їх і не давати долетіти до стратегічних об’єктів", – сказала вона.

5 жовтня Вільнюський аеропорт також закривали через аналогічний інцидент з повітряними кулями.

26 вересня у столичному аеропорту сім рейсів зіткнулися з проблемами через польоти дронів. Чотири рейси вилетіли із запізненням, три рейси із запізненням приземлилися.