Партнери "Групи семи" і Європейського Союзу вже виплатили 25,3 млрд євро позик для України коштом прибутку від заморожених російських активів. Всього з початку повномасштабної війни ЄС надав Києву допомогу на суму близько 178 млрд євро.

Про це сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс 21 жовтня на пленарному засіданні Європарламенту на тему "Збільшення фінансування реконструкції та оборони України: використання заморожених російських активів".

"Європа з першого дня агресії перебуває на передовій підтримки України. Загалом з початку війни ЄС надав підтримку на суму близько 178 млрд євро, що значно перевищує допомогу будь-якого іншого глобального партнера. Це не лише прояв солідарності. Це також відображає глибоке переконання, що безпека України — це безпека Європи", — підкреслив єврокомісар.

Домбровскіс додав, що тягар фінансової допомоги Україні мають нести не лише європейські платники податків, адже це війна Росії й саме Росія зобов'язана компенсувати Україні завдані збитки. Він нагадав, що під керівництвом ЄС минулоріч члени G7 виділили 45 млрд євро додаткового фінансування для України в рамках Ініціативи з прискорення надзвичайних доходів.

"Ці позики G7 гасяться і гаситимуться коштом прибутку, отриманого від заморожених активів Російського центрального банку в ЄС. Реалізація наявних позик просувається добре, партнери G7 і ЄС вже виплатили 25,3 мільярда євро", — додав посадовець.

Євросоюз працює над репараційним кредитом для України, який запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"І якщо європейські лідери погодяться продовжити цю роботу на своєму засіданні 23-24 жовтня, Комісія готова представити пропозицію в найближчі тижні", — підсумував Валдіс Домбровскіс.

Що ще відомо про можливий репараційний кредит Україні

10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ідею репараційної позики Україні. Кредит дадуть на основі залишків грошових коштів російських активів, що зберігаються в країнах Заходу.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. З них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, рішення щодо суми ухвалять після оцінки Міжнародного валютного фонду.

Чиновники ЄС розповіли агентству Reuters, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні так репараційного кредиту на суму до 130 мільярдів євро.

20 жовтня один з дипломатів ЄС повідомив Суспільному, що 23 жовтня Євросоюз обговорить використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Хоча Угорщина проти компенсаційного механізму, Брюссель все ж прагне досягти одностайності щодо цього інструменту від усіх 27 держав-членів ЄС.

Наприкінці вересня стало відомо, що Європейська Комісія підготувала для України інструмент, який дозволить використання російських заморожених активів. Перше обговорення на рівні лідерів відбулося в Копенгагені 1 жовтня на неформальному саміті.