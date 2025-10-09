Україна може отримати 140 мільярдів репараційного кредиту вже наприкінці цього року чи на початку наступного року. Виділення Україні кредиту обговорюють країни-члени Євросоюзу.

Про це в коментарі Суспільному під час Donbas media forum повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

"Ми маємо активне обговорення репараційного кредиту серед країн-членів ЄС, ми маємо сподівання, що це обговорення завершиться точно цього року і, можливо, в кінці року чи на початку наступного ми отримаємо перші кошти з цього репараційного кредиту, який за попередніми підрахунками буде в розмірі близько 140 мільярдів євро", — сказала Ірина Мудра.

Вона також повідомила, що на рівні G7 тривають консультації щодо залучення США, Великої Британії, Канади та інших партнерів до підтримки ініціативи, оскільки ЄС вважає важливим заручитися їхньою політичною та фінансовою підтримкою.

За словами заступниці керівника ОПУ, основні заморожені російські активи зберігаються в Європі, зокрема в Бельгії, але переговори ведуться окремо з кожною країною-партнером — США, Канадою, Сполученим Королівством і Японією. У США, зокрема, існує законодавча ініціатива Peace Act, що передбачає механізми використання заморожених активів для фінансування таких ініціатив, наголосила Ірина Мудра.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Євросоюз використовувати заморожені російські активи для фінансування військової допомоги Україні. Мерц вважає, що так можливо розблокувати позику у 140 мільярдів євро для України.

Бельгія виступає проти використання російських активів для допомоги Україні. Уряд країни аргументує це тим, що вилучення активів "підірве довіру" до Євросоюзу та Бельгії як отримувачів вкладів.

3 жовтня стало відомо, що лідери Європейського Союзу на неформальному саміті в Копенгагені не змогли досягти прогресу щодо запропонованого кредиту 140 млрд євро для України на основі заморожених російських активів.