ЄС не розглядає вступ України без повного права голосу — джерело

Європейський Союз не розглядає можливість членства України у ЄС без повного права голосу. Раніше про це повідомляло видання Politico.

Про це Суспільному повідомили два джерела в дипломатичних колах Євросоюзу.

"Це навіть не обговорюється, не знаю звідки це взялося. І ми не будемо порушувати це питання на саміті країн Євросоюзу", — повідомив наш співрозмовник.

Ще один співрозмовник повідомив, що насправді є інші ідеї щодо прискорення процесу розширення.

"Можливо, в деяких колах про це й говорять, але не в політичних, не на засіданні Ради (ЄС). Це дуже дивно. Я чую протилежне. Вони повинні вступити з політичних міркувань. Але тоді буде величезний перехідний період для сільського господарства, для переміщення людей і таких речей. Це більше в умах Східної та Центральної Європи, я від них таке чую", — повідомив наш співрозмовник.

Він також наголосив, що Україна вже бере участь у засіданнях ради Євросоюзу. Євросоюз має вирішувати основні питання, повʼязані з членством України у ЄС.

"Проблема в тому, чи приймуть це люди в Європі? Багато країн потребують референдуму. Іноді зміни конституції, або значної кількості голосів у парламенті. А друга – чи будуть вони готові? Україна також має великий розмір, сільське господарство, соціальні умови, війну, (незрозумілий) кордон", — повідомив наш співрозмовник.

Дипломат також висловився про ідею президента Європейської ради Антоніу Кошти щодо уникнення угорського вето й відкриття кластерів про вступ України до ЄС голосами більшості країн, а не одностайністю.

"Під час обговорення на неформальному саміті в Копенгагені проти виступили щонайменше 10 країн. Франція, Нідерланди, Угорщина, Болгарія, Греція, Хорватія. Кожна з країн, яка бачить проблему зі своїми сусідами. Це був би вибір між короткостроковою і довгостроковою перспективою. Тому що в кінцевому підсумку все одно потрібна одностайність", — сказав він.

Раніше видання Politico повідомляло, що Євросоюз розглядає можливість вступу України до ЄС без повного права голосу на початковий період після отримання членства. Так ЄС намагається піти на поступки премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану та отримати його прихильність щодо вступу України до ЄС.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.