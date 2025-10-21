Лідери Європейського Союзу (ЄС) на саміті 23 жовтня закличуть Єврокомісію якнайшвидше розробити конкретні пропозиції щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться в проєкті підсумкового комюніке Європейської ради, з яким ознайомилося Суспільне.

У проєкті документа зазначається, що Європейська Рада "закликає Комісію якомога швидше представити конкретні пропозиції щодо можливого поступового використання грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами". Наголошується, що це має відбуватися відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Водночас лідери планують нагадати, що згідно з європейським законодавством, російські активи мають залишатися замороженими, доки Москва не припинить війну та не компенсує завдані Україні збитки.

Також у проєкті комюніке Євросоюз обіцяє продовжувати надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку. У документі нагадується, що у 2025 році ЄС надав українському бюджету 20,5 мільярда євро, а загальна сума підтримки від ЄС та країн-членів від початку повномасштабного вторгнення сягнула 177,5 мільярда євро.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі.