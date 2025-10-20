Президент Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі.

Про це агентству Reuters повідомило власне джерело, знайоме з цим питанням.

За словами співрозмовника журналістів, очікується, що на саміті, серед іншого, обговорять Україну та європейську оборону.

Водночас у коментарі Суспільному один з європейських посадовців не підтвердив участь глави держави у цьому заході, але додав: "дійсно, є така можливість, адже голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив його".

Раніше в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера нам повідомили, що у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться засідання країн Коаліції охочих, в якому візьме участь Зеленський.

19 жовтня під час свого звернення глава держави казав, що доручив українським дипломатам готувати зустріч Коаліції рішучих.

20 жовтня президент під час розмови з очільницею данського уряду Метте Фредеріксен анонсував "багато зустрічей і перемовин" у Європі. Про те, чи полетить він до Лондона та Брюсселя Зеленський не сказав.

Останній саміт Коаліції охочих відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі. За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди.