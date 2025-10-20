Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Європейська Рада має можливість відкрити усі шість переговорних кластерів про членство України у Євросоюзі до листопада.

Про це Марта Кос розповіла перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Люксембурзі, передає кореспондентка Суспільного.

За словами Марти Кос, міністри закордонних справ також обговорять відкриття кластерів про переговори про членство Молдови у ЄС.

"Я повідомлю міністрів, що Комісія завершила аналіз усього законодавства цих двох країн, і до листопада Рада матиме можливість розпочати всі шість блоків переговорів, і після цього все буде готово для прискорення реформ", — сказала Марта Кос.

Також Марта Кос сподівається, що Угорщина не виступить проти відкриття кластерів, попри публічні заяви премʼєр-міністра Віктора Орбана.

"Угорщина не виступила проти надання Україні статусу кандидата. Тому я сподіваюся, що тепер Угорщина також підтримає відкриття першого кластера, а потім і всіх інших. Ми серйозно ставимося до цих занепокоєнь. Якщо Угорщина має занепокоєння щодо меншин в Україні, ми можемо вирішити це в першому кластері", — сказала єврокомісарка.

Угорщина заявляє, що Україна не може вступити до ЄС через "проблеми з правами угорської меншини".

"Кілька тижнів тому я відвідала регіон, де проживає угорська меншина. Я розмовляла з їхніми представниками, і жоден з них не скаржився, що вони не мають такого становища, як стверджує угорський уряд", — сказала Марта Кос.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.