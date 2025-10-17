У Європейській комісії заявили, що країни-члени Євросоюзу мають самостійно вирішувати чи пропустити літак очільника Росії Путіна через свій повітряний простір на зустріч з президентом США Трампом до Угорщини.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, будь-яка зустріч, яка сприяє досягненню справедливого і тривалого миру в Україні, є бажаною.

"Росія мала б припинити свою незаконну агресію проти України. ЄС вживає всіх можливих заходів для підтримки України та ослаблення здатності Росії вести війну. Комісія вже представила 19-й пакет санкцій для посилення тиску й заохочення до переговорів; запропонована на наступний тиждень зустріч, якщо відбудеться, буде сприйнята позитивно", — наголосив речник.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що санкції та заморожування активів у ЄС проти очільника РФ Путіна та глави МЗС Росії Лаврова не означають заборону на вʼїзд до ЄС. "Якщо зустріч станеться, суто фактично, вони не підпадають під заборону на в'їзд як таку", — сказала вона.

Також у Єврокомісії не бачать проблеми у тому, що очільник Росії Путін прибуде до країни-члена ЄС, якою є Угорщина.

"Президент Зеленський сьогодні також перебуває у Вашингтоні з президентом Трампом. Ми постійно підтримуємо зв'язок із президентом Зеленським. Тож ми не бачимо жодних проблем у цьому питанні", — сказала Аніта Гіппер.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Попри це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що підготовка до такої зустрічі вже розпочалася та триває "швидкими темпами".