Зеленський закликав країни ЄС відповідати на російські атаки дронів

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Євроспільноти. Він закликав країни ЄС відповідати на дронові атаки Росії по Європі та запровадити санкції проти РФ.

Про це президент повідомив у своїй промові під час саміту Європейської спільноти, передає кореспондентка Суспільного.

Володимир Зеленський зауважив, що дронові атаки РФ по країнах Європи вказують на те, що Росія готова ескалувати війну та хоче "розділити" країни Європи.

"Ми повинні робити прямо протилежне тому, чого очікує Росія. Ми повинні діяти разом, і ми повинні діяти з силою. Досвідчені українські військові вже у Данії розгорнули місію з навчання виявлення та збиття дронів. І ми готові поділитися цим досвідом з вами, партнери. Це лише початок, перший крок на шляху до ефективної війни з дронами для захисту всієї Європи", — сказав президент.

Президент закликав країни Європи долучатися до програми PURL, адже вона не тільки покращує обороноздатність України, а й збільшує звʼязки між країнами Європи та США. "Деякі країни вже є її частиною, дякуємо, і дуже важливо, щоб інші також приєдналися", — зауважив Зеленський.

Президент також закликав країни Євросоюзу "терміново" запровадити 19-й пакет санкцій проти Росії. Він також зауважив, що санкції проти російської нафти необхідно розширювати на термінали, інфраструктуру для видобутку, а також на танкери, які експортують нафту з Росії.

"Нам також потрібно серйозно подумати про те, як по-справжньому зруйнувати всю інфраструктуру торгівлі нафтою Росії, тому що саме це підживлює їхню військову машину. Зараз ми бачимо, що навіть танкери, які вже перебувають під санкціями, все ще використовуються Росією. Цьому потрібно покласти край", — повідомив президент.

Володимир Зеленський підтримав заклик президента США Трампа до країн Європи щодо відмови від імпорту російських енергоносіїв та заявив, що Угорщина теж має дослухатись до заклику Трампа. "Енергія зі США та інших партнерів може заповнити прогалину на європейському ринку", — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що робота над гарантіями безпеки для України має продовжуватись. Деякі гарантії "можуть діяти вже зараз", повідомив Зеленський.

"Вони безпосередньо підтримують нашу армію. Але загалом кожна країна в Європі заслуговує на реальні гарантії безпеки. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, працюватиме і для вас. Ми пропонуємо зрештою поширити всі ефективні моделі на інші країни", — сказав президент.

Він також закликав країни Європи відкрити переговорні кластери щодо членства України у Європейському Союзі. Президент зауважив, що Україна успішно пройшла скринінг законодавства на відповідність законодавству ЄС. Угорщина — єдина в Євросоюзі блокує відкриття переговорних кластерів щодо членства України у ЄС.