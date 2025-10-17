Трамп знову заявив, що Індія припиняє закупівлю нафти у Росії

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістки Суспільного, знову заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту. За його словами, країна вже значно скоротила обсяги імпорту і "практично припинила" закупівлі.

Про це він повідомив під час обіду із президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня.

"Індія більше не буде купувати російську нафту. Вони вже зменшили обсяги і практично припинили. Вони відступають. Вони купували близько 38% нафти, але більше цього не робитимуть", — сказав Трамп.

Коментуючи ситуацію з Угорщиною, президент США зазначив, що країна перебуває у "скрутному становищі". Він пояснив це тим, що Угорщина не має виходу до моря і залежить від одного старого трубопроводу.

"Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід, який існує вже багато-багато років. І вона не має виходу до моря. [...] Їм, знаєте, дуже важко дістати нафту. Я це розумію", — додав американський лідер.

Що відомо про російську нафту в Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Пізніше Bloomberg написав, що Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською та венесуельською.