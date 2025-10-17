Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент України Зеленський був здивований розмовою президента США Трампа та очільника Росії Путіна. Трамп говорив із Путіним 16 жовтня, вони розглядають можливість зустрічі в Угорщині.

Про це Андрій Єрмак розповів виданню Axios.

Президент України Володимир Зеленський прибув до США 16 жовтня для низки зустрічей з виробниками озброєння та 17 жовтня матиме зустріч із президентом США Трампом у Білому домі. За словами Єрмака, Зеленський налаштований "оптимістично".

"Я думаю, нам потрібні рішення, які допоможуть змінити ставлення Путіна до того, що він перебуває в сильній позиції. Йому потрібно зрозуміти, що з президентом Трампом неможливо грати в ігри", — повідомив Андрій Єрмак.

Трамп запросив Зеленського до Білого дому після двох телефонних розмов, які вони провели 11 та 12 жовтня.

"Обидва дзвінки були дуже хорошими. Президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми друзі та партнери", — сказав голова ОПУ.

Єрмак також додав, що Зеленський сказав Трампу, що він все ще готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якому місці світу, окрім Росії чи Білорусі. Путін неодноразово відхиляв таку зустріч.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Під час розмови вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.