Зеленський зустрівся з представниками Raytheon
Зеленський зустрівся з представниками Raytheon

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві, 27 вересня 2025 року. Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Про це президент повідомив у Facebook.

Зеленський розповів представникам компанії про ситуацію на полі бою та посилення Росією ударів проти наших людей і цивільної інфраструктури.

"Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію", — сказав він.

