Зеленський зустрівся з представниками Raytheon

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Про це президент повідомив у Facebook.

Зеленський розповів представникам компанії про ситуацію на полі бою та посилення Росією ударів проти наших людей і цивільної інфраструктури.

"Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію", — сказав він.